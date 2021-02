Narvas vingumürgitusse surnud tüdruku isa: Ma väga loodan, et ohtliku ventilatsiooni tekitamise süüdlased tehakse kindlaks

Umbes aasta on Aleksandr ise elanud teises kohas. Korterisse Gerassimovi tänaval jäid tema endine naine ja kolm last, nüüd on neid ainult kaks. Maja ehitasid Saksa sõjavangid pärast teist maailmasõda ja alguses oli see ahiküttega.

Kas ka varem on olnud probleeme gaasiboileriga vannitoas?

„Boileriga ei ole kunagi probleeme olnud. Seal majas on probleeme ventilatsioonisüsteemiga, mis rikuti ära remondi käigus kaheksa aastat tagasi, kui korteriühistu esimees ei olnud mina. Ehitajad võtsid tollal pööningul torud lahti, vahetasid välja nende ülemised osad ja tööde käigus kogunes torude tunnelisse ehituspraht. Pärast avati kõik torud pööningu põrandal ja ventilatsioon ei tööta normaalselt, ei ole „ventilatsioonisammast”. Ma väga loodan, et need, kes selle rikkumise läbi lasid, ei varja nüüd probleemi, ei mätsi auke kinni ja ohtliku ventilatsiooni tekitamise süüdlased tehakse kindlaks. Ma palusin politseil teha pööningul fotod, kõik fikseerida. Omal ajal ma võitlesin selle probleemiga.”

Varem pole olnud isegi mingeid kergeid vingugaasimürgitusi. Aleksandr ütleb, et korteris elades ei kaevanud tema ega lapsed kunagi taoliste probleemide üle.

„Loomulikult, vingugaas on värvitu ja lõhnatu ja selle olemasolu on raske kindlaks teha,” räägib Aleksandr.

Aleksandri sõnul on majas 16 korterit, millest neli on munitsipaalkorterid, ning ka teised elanikud kurdavad halva ventilatsiooni üle, tunnevad näiteks naabrite toidutegemise lõhna, kuigi ventilatsioonišahtid peaksid olema eraldi.

Korteris ei olnud vingugaasiandurit. Aleksandri sõnul räägitakse alati suitsuandurite vajalikkusest.

„Aga need on erinevad asjad,” märgib Aleksandr. „Vingugaasiandur on keeruline aparaat. Ma olen vana tuuker ja mõistan ohte ja võimalusi. Tuleb välja selgitada konkreetsed süüdlased, ma olen tõsisest juurdlusest väga huvitatud.”

