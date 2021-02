Astronaudiks kandideeriv Gertrud Talvik soovib end elavana teadusele annetada

Euroopa kosmoseagentuur (ESA) teatas täna, et otsib pärast 11-aastast vahet enda ridadesse uusi astronaute. Eesti on olnud ESA liige ainult viis aastat, seega avanes nüüd eestlastele esimest korda võimalus astronaudiks kandideerida ja millalgi kosmosesse lennata. Säärane plaan on ka praegu ESA-s töötaval Gertrud Talvikul.

„Eks näis, ega ma erilisi lootusi ei hellita,” ütles Talvik tagasihoidlikult. ESA-s töötades teab ta hästi, kui tihedad on sealsed konkursid isegi praktikakohtadele pääsemiseks, astronaudiks saamisest rääkimata. Üksteist aastat tagasi valiti üle 8400 kandidaadi seast välja kuus.