Viiruse levikuga on lood meil halvad ja on läinud viimastel nädalatel halvemaks. Uus valitsus soovis pingeid ja piiranguid leevendavat sõnumit anda, kuid aeg ei olnud selleks siiski küps. Kui teised riigid Euroopas on saanud karmimate piirangute ja rahvale edastatavate sõnumitega olukorra kontrolli alla ja plaanivad avanemist, siis meil kisub vägisi asi hoopis sulgemiste suunas.