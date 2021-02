JUHTKIRI | Vaktsiinide infosulg jäägu minevikku

Värske valitsus võiks selle mustri murda. Kui planeerides ongi midagi vussi läinud, siis mitte seda kinni mätsida, vaid ausalt tunnistadagi. Nõnda jõuaksid märksa paremini kohale ka sõnumid, et koroonaviiruse muteerunud tüved üksnes ei levi paremini, vaid võivad tappa vähemalt kolmandiku võrra tõhusamalt. Ent et Iisraeli näitel vaktsineeritute hulgas koroonasse peaaegu ei surdagi (aga mõni sureb siiski).

Just usaldus tõotab olla koroonavastase võitluse järgmise etapi võtmesõna. Ilmselt on maikuus juba vaktsiine rohkem kui nende soovijaid.

Üks hea moodus usaldust tagasi võita oleks rääkida võimalikult selgelt ka vaktsiinide kõrvaltoimetest. Mõne protsendi inimeste jaoks on need päris ebameeldivad ja see on tõsiasi, mida ei peaks kalevi alla peitma. Muidu teeb iga üksik inimest paariks päevaks maha niitnud juhtum (aga nii ränki on tõesti üksikuid) vandenõuteoreetikute jutuveskeid toites märksa suuremat kahju kui inimestele antud aus ettekujutus sellest, mis võib juhtuda.