Kaspar Kurve: Kaja Kallase retoorika koroonakriisis on sama, mis Trumpil, see on tüüpilise reformierakondlase jutt

Loomulikult ei ole praegusele kriisile kergeid lahendusi, mis kõigile meeltmööda oleksid. Samas on Eesti täna EL’i nakatumismäära kontekstis jõudnud TOP 5. Oleme kihutanud mööda Lätist ja Leedust, riikidest, mis end juba mõni aeg tagasi lukku keerasid – nende nakatumiste hulk väheneb (küll visalt, aga siiski kindlalt), meie oma aga aina kasvab, täpselt nagu ka haiglaravi vajavate inimeste hulk.

Aga Kaja Kallase retoorika on sisuliselt sama, mis Trumpil eelmisel aastal: nähtamatuid ohvreid tuleks riigi lukkukeeramisega liiga palju. See kõlab täiesti tüüpilisi reformierakondlase jutuna: majanduskasv iga hinna eest on põhieesmärk, muu sekundaarne.