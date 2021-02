Tänase seisuga on kogu Eestis haiglaravil 492 COVID-19 diagnoosiga patsienti. Viimastel nädalatel on haiglaravi vajavate COVID-19 patsientide arv tõusnud rekordtasemele. Veel mõne aja eest räägiti, et 500 koroonahaiget haiglates on piir, kust alates tuleb muud arstiabi hoogsalt kokku tõmbama hakata. Kas kriitiline olukord on käes?