Keeleteadlane Tiit Hennoste hädaabikõnedest: 112 ei ole infotelefon

Kuidas sai keeleteadlaste ja häirekeskuse koostöö alguse?

Meie koostöö algas 2018. aasta sügisel sellest, et Piret Kuusk soovis teha magistritööd häirekeskuse kõnedest. Selliseid kõnesid ei olnud varem keegi Eestis analüüsinud, kuigi mujal maailmas on sellega tegeldud juba aastakümneid. Kui läksin häirekeskusesse kõnede saamise üle läbi rääkima, siis selgus, et nad olid väga huvitatud just sellisest teaduslikust analüüsist.

Kui tihti jäävad helistajad häirekeskuse töötajaga vesteldes hätta?

Probleemideta suhtlus on üldse haruldane. Nii on ka tegelikult igas kõnes mingi suhtlusprobleem või mitu. Kokku oleme leidnud praegu üle 60 probleemi. Alates sellest, et helistajal ei olegi mingit häda, kuni selleni, et helistaja on ebaadekvaatne või endast nii väljas, et ei suuda kontakteeruda. Ja alates sellest, et helistaja ei anna vajalikku infot, kuni selleni, et ta annab väga palju ülearust infot, mida pole abi saamiseks vaja. Teisalt võib probleem olla näiteks selles, et päästekorraldaja ei juhi vestlust, vaid ainult vaikib ja kuulab. Või selleski, et helistajale tundub, et päästekorraldaja ei võta tema muret tõsiselt. Kõige halvem variant on, kui helistaja väljendab ennast segaselt. Teine probleem tuleb sellest, et inimesed ei kuula, mida päästekorraldaja neile räägib või neilt küsib. Mõnikord jätkavad nad üha oma pikka juttu, mõnikord ei vasta kohe kõne alguses küsimusele.