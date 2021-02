"Üks pool läheb suuremaks.. Täändab õõ kõhu pool sin se puusa pool!" Suhtlusprobleemid segavad hädaabi probleemi kiiresti vastu võtta

Kas olete helistanud häirekeskusesse, kui midagi tõsist on juhtunud? Esmapilgul tundub, et sõnad lähevad segi ja hääl väriseb... Kuidas häirekeskuse töötaja sellest kõigest ometi aru saab? Vestlus häirekeskuse töötajaga võib keeruliseks osutuda nii info puudusest kui ka selle üleküllusest. 2018. aastal alustasid Tartu ülikooli suulise ja arvutisuhtluse labori inimesed koostööd häirekeskusega, analüüsimaks hädaabikõnedes tekkivaid suhtlusprobleeme. Kuidas teadlased saavad häirekeskuse töötajaid aidata ja mida me ise saame selleks teha, et meie jutt oleks arusaadav, sellest räägib Tartu ülikooli eesti keele kaasprofessor Tiit Hennoste.