Keskkonnaminister Tõnis Mölder: poliitikutele meeldib teha lihtsaid asju, rasked teemad jäävad tulevaste põlvede kanda

Eelmine keskkonnaminister ütles, et tema sai ametisse tänu esinduslikule välimusele. Mis on teie kvalifikatsioon?

Ma ei tahaks anda nende kahe ministri tööle, kes on pärast riigikogu valimisi ametis olnud, ei positiivset ega negatiivset hinnangut. Ma siiralt usun, et nad on teinud seda tööd südamega, nii palju kui neil selleks aega oli. Ma arvan küll, et lisaks heale välimusele oli neil kahel mehel tõesti ka soov panustada Eesti keskkonna ja looduse arengusse.

Mis puudutab mind, siis ma ei salga, et see teema on minu jaoks uus, aga ma arvan, et kümme aastat Tallinna linnasüsteemi kogemust, kaks aastat riigikogu kogemust, poliitilist kogemust [sotsiaal]komisjoni juhtimisel on andnud mulle päris hea tunnetuse riigi ja kohaliku omavalitsuse süsteemist. Kusjuures, olles olnud kohalikus omavalitsuses linnaosavanem ja abilinnapea, pole ka jäätmemajanduse temaatika mulle võõras. Aga ma adun, et ministriamet on hoopis teine tase ja vastutus looduse ja Eesti keskkonna ees.

Kuidas te kavatsete seda tööd siis teha, kui te pole valdkonnaga kursis?

Ma ei ütleks, et ma pole valdkonnaga kursis. Ma ütlesin, et ma ei ole kindlasti selle valdkonna spetsialist. Nagu ma juba paari nädalaga olen selgeks saanud, siis