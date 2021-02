Toetajaid relvastada sooviv Brasiilia president lihtsustas seadusi: inimesel võib nüüd olla kuni 60 tulirelva

Alates sellest, kui Bolsonaro 2019. aasta jaanuaris ametisse astus, on relvaomanike arv ja relvade sissevedu hüppeliselt kasvanud. Võimule saanud, hakkas president välja andma õigusakte, mis vähendasid lubatud relvade arvule ja võimsusele seatud piiranguid ning võimaldasid osta ka poolautomaatrelvi. Osa neid seadusi on praeguseks siiski tühistatud.

Relvapiirangute pooldajad ja Bolsonaro vastased on otsusest šokeeritud. Kriitikud hoiatavad, et relvaseaduste lõdvendamine on aidanud kuritegelikel rühmitustel arsenali täiendada ja teevad maailma ühe vägivaldsema riigi veelgi vägivaldsemaks.

„Laskmine on sport ja selle demoniseerimine on osa vasakpoolsete diktatuuriplaanidest,” kirjutas Twitteris kongressi liige Eduardo Bolsonaro, kes armastab sotsiaalmeedias tihti relvadega poseerida. Presidendi poeg on ka Donald Trumpi endise nõuniku Steve Bannoni liikumise kohalik esindaja.

Sammu tervitasid ka presidendi poliitikutest pojad, kes on Brasiilias kiiresti kasvava relvaomanike liikumise eesotsas. Ekspertide sõnul on otsus mõeldud eeskätt presidendi radikaalsete põhivalijate rõõmustamiseks.

Uute reeglite pärast väljendas teiste seas muret poliitikaajakirjanik Matheus Leitão. „Kui 30 „jahimeest” ühte kohta kogunevad, teeb see kokku 900 tulirelva,” kirjutab Leitão väljaandes Veja. „Kui kokku tuleb 30 laskesportlast, on relvi juba 1800. Need arvud tekitavad ärevust. Kui palju jahimehi ja laskesportlasi läheks vaja, et moodustada samasugune relvastatud jõuk nagu see, kes ründas USA kongressi? See on küsimus, mis vajab Bolsonaro juhitavas Brasiilias vastust.”

Otsekohe jõustunud korraldused lubavad kodanikel omada senisest rohkem tulirelvi ja laskemoona ning lihtsustavad ka relvade soetamist, kärpides föderaalpolitsei ja armee õigust relvaomanike järele valvata. Jahimeestel tohib nüüd olla kuni 30 ja laskesportlastel kuni 60 tulirelva. „Rahvas on elevil,” kiitis pühapäeval endine sõjaväekapten president Bolsonaro, kelle poliitilise liikumise tunnus on püstoli hoidmist imiteeriv žest.





Vasakpoolne kongressiliige Marcelo Freixo nimetas presidendi tegu demokraatiale ohtlikuks ja kutsus kodanikke üles silmi avama. „Bolsonaro eesmärk ühiskonda relvastades ei ole eraisiku õiguste esikohale seadmine,” ütles Freixo. „Ta tahab õõnestada riigi institutsioone, nii et edaspidi aitaksid relvad riigipööret korraldada.” Freixo lisas, et Brasiilia kodanikel on nüüd rohkem laskemoona kui riigi politseijõududel kokku ja see võtab riigilt jõumonopoli. „Tegu on äärmiselt tõsise arenguga,” märkis poliitik.

„Olen väga murelik,” ütles relvaseaduste spetsialist, Igarapé instituudi juht Ilona Szabó. „Need õigusaktid võimaldavad inimestel soetada tohutu koguse relvi ja laskemoona, pealegi varasemast märksa suurema kaliibriga.” Ekspert märkis, et talle teeb muret nii relvade mõju ühiskonna turvalisusele kui ka Brasiilia demokraatiale, mis taastati alles 1985. aastal pärast üle 20 aasta kestnud sõjaväelist diktatuuri.

Szabó sõnul on karta, et uued relvaseadused aitavad toita USA stiilis radikaalseid relvarühmitusi, keda Bolsonaro võib kasutada demokraatiavastasteks avantüürideks, kui ta peaks 2022. aastal valimised kaotama. Pärast seda, kui Bolsonaro poliitilise eeskuju Trumpi toetajad jaanuaris Kapitooliumi ründasid, ütles Brasiilia president, et 2022. aastal võib tema riigis toimuda midagi veelgi hullemat. „Bolsonaro jälgib selget stsenaariumit,” hoiatas Szabó. „Risk on nii suur, et institutsioonid peaksid kohe vastu hakkama ja need seadused kalevi alla panema.”

Küsitlused näitavad, et kaks kolmandikku brasiillasi on relvaseaduste lõdvendamise vastu, kuid president ei lase end sellest häirida. Kui Szabó uute õigusaktide kohta Twitteris sõna võttis, pani Bolsonaro ametlik konto talle blokeeringu. „Praegu on minu arust tõesti ohtlik hetk, sest kahjuks õõnestavad uut sorti antiliberaalsed riigijuhid demokraatiat seestpoolt,” ütles Szabó. „Ja pole kahtlust, et see kõik sai alguse Brasiiliast.”

© Guardian News & Media 2021

