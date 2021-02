Kultuuriministeerium nimetas aasta kultuurisõpradeks Premia, Inchcape Motorsi ja Heldur Meeritsa

Inchcape Motors Estonia OÜ on tänuväärne muusikavaldkonna toetaja. Festivali Jazzkaar on toetatud aastaid ning koostööd jätkati vaatamata keerulisele COVID-19 aastale. Muusikavaldkonda on toetatud nii rahaliselt kui ka autodega, et muusikud ja korraldajad jõuaksid sujuvalt kontserdikohtadesse.

Kolmele laureaadile lisaks said tänukirja 21 ettevõtet või kultuuritoetajat, kelle panus, olgu see rahaline või otsene abikäe ulatamine, on olnud samuti kaalukas. Nendeks osutusid Ago Ruus, Ain Muldmaa, Allan Kaldoja, Ekspress Meedia AS, Ene Sillamaa, Haapsalu Tarbijate Ühistu, Heiti Hääl ja Alexela Group OÜ, Kapitel AS, Kultuuripartnerluse SA, Margus Mikk ja Nissan Nordic Europe OY Eesti filiaal, Tarmetec OÜ, Mikskaar AS, My Fitness AS, Pakpoord OÜ, perekond Janne ja Andres Nurja, Siiri Tamm ja Harviker OÜ, Synlab Eesti OÜ, AS Tallink Grupp, Telia Eesti AS, Telliskivi Loomelinnak MTÜ ning Ulvi Mustmaa.