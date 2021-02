Peaprokurör Andres Parmas: on äärmiselt inetu, et prokuratuuri püütakse segada poliitilisse mängu

Teid nimetati ametisse aasta tagasi. Olete kahetsenud, et ametikoha vastu võtsite?

Ei. Väga põnev on olnud. Endiselt on palju uut, aga prokuratuuri töö dünaamika ongi hoopis teine. Kohtus on palju aega, kõik on väga rahulik. Siin ei tea hommikul, mida õhtu toob, ja see lisab pinget, aga ka adrenaliini.

Jaanuari keskel ilmus Eesti Päevalehes uudis, et nüüd juba endine rahandusminister Martin Helme nõudis Swedbankilt kirjalikku tõendit, et nad aitavad Louis Freeh’d panka puudutavas uurimises. Vastasel korral ähvardas minister kättemaksuga. Kas vastab tõele, et sellise kirja saatis Helme ka otse teile?

Sellist kirja minister Helme mulle saatnud ei ole. Minister Helme saatis mulle kirja, milles küsis, kas Swedbank on meie poole pöördunud ja kas me oleme Swedbankile andnud Freeh’ tegevuse asjus mingeid juhiseid. Nii et pean kurvastama – eelmine rahandusminister ei ole prokuratuuri survestanud.

Ka tema toonane nõunik Kersti Kracht mitte?

Tema nõunik Kersti Kracht pole prokuratuuri kuidagi survestanud. Meil on [Martin Helmega] olnud küll väga suuri kriminaalõiguspoliitikaga seotud erimeelsusi. Seal on tõesti olnud poliitilist kemplemist ja poliitilisi probleeme, mille tõttu on jäänud olulised õigusreformid toppama, mis on meid meie töös väga häirinud. Aga mingisugust survestamist või isiklikke kokkupõrkeid meil olnud ei ole.