Endine välisminister ja Isamaa fraktsiooni liige Urmas Reinsalu kirjas peaminister Kaja Kallasele: Eesti on parlamentaarne riik ja rahvaesindusega on valitsusel kriitilises olukorras vajalik pidada dialoogi. Sellele ei ole alternatiivi ja seda tegi ka Teie eelkäija. Riigikogu esimees on püüdnud Teiega saada kontakti, kuid see pole kaks päeva tema väitel õnnestunud.