Nagu paljudel muudel juhtudel, löövad piirangud just neid, kes pole süüdi. Kes kannavad maske ja hoiavad distantsi.

Erinevalt suurest osast avaliku elu tegelastest, ei ole mina viroloog. Ma kuulun kaduvväikesesse vähemusse. Ma olen poliitik, kes on aeg-ajalt sattunud positsioonidele, kus tuleb vastutada.

Otsustajad on tohutu surve all. Valik on, nagu valitsemises ikka, halva ja väga halva vahel. Täna on see valik ühelt poolt numbrite ja teiselt poolt noorte perede ja väikeettevõtluse kiusamise vahel.