RAAMATUBLOGI: Kaks põgenevat naist...

Aga eks proovi abielust välja astuda... Tunnistajaid pole – majakondsed on tugevama poolel – ning kes sind ikka usub. Ust tagaselja kinni lüüa pole samuti võimalik, sest see rikuks klantspildi. Teisalt võib piiramatu (mõju)võimuga lurjus sinuga teab, mida ette võtta. Seega tuleb kannatada ja otsida võimalust.

Eva on saatuse keerdkäigud juhatanud narkootikume valmistama ja müüma. Mitte mingit hullu kraami, aga siiski... Meelemürk annab tudengitele erksuse ja jõu, et ülikoolis end lõpuni vedada. Ja müüjale garanteerib kopsaka teenistuse, kui too piisavalt ettevaatlik on. Eva on, ja suudab vähemalt lähituleviku ära kindlustada, ent iga pidu saab ühel hetkel otsa.