Villu Zirnask: Tõsi, deklaratsiooni vorm võttis silma natuke kirjuks küll, aga kuna mul olid üsna tavalised tulud ja mahaarvamised, siis see eriti ei seganud. Palju rohkem vajaks korrastamist maks ise – see on iga valimislubaduse täitmisega loogikavaesemaks muutunud.