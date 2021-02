FOTOD | Kumu uus püsinäitus pakub värsket vaadet Eesti kunstiklassikale

Püsiekspositsiooni muutuvateks osadeks on kaks projektiruumi. Ühes neist näeb Bart Pushaw kureeritud ning Jaanus Samma kujundatud näitust „Erinevuste esteetika“ rassi- ja eksootikateemadel. Teises projektiruumis avatakse koos püsinäitusega režissöör Stella Saartsi lavastatud videoinstallatsioon „Virtuaalgiid. 20 kommentaari“, milles Eesti kunsti teoseid ja nähtusi tutvustavad tuntud kunstiloolased ja humanitaarid, teiste seas Mart Kalm, Eero Epner, David Vseviov ja Eha Komissarov. Stella Saarts on teostanud ka uue püsinäituse mitmekeelse ja -häälse avavideo.

Püsiekspositsiooni lähtekohti kommenteerib üks kuraatoreid, ajaloolane Linda Kaljundi: „Milline on olnud kunsti mõju eri kogukondade identiteedile ning kuidas on muutunud kunsti ja kunstnike roll ühiskonnas, on mõned küsimused, mida püsiekspositsioonis avada püüame. Näitus pöörab tähelepanu Eesti kunsti nägu kujundanud rahvusülestele nähtustele, aga samuti kohalikele põimingutele baltisaksa ja eesti pildikultuuri vahel.“