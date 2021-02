Välkkiirelt Itaalia peaministriks saanud Super Mario toetus võib sama kähku kaduda

Kolmapäeval läbis peaminister Mario Draghi Itaalia senatis usaldushääletuse, kõrvaldades viimase formaalse takistuse uue tehnokraatliku ühtsusvalitsuse teelt. Endise Euroopa Keskpanga juhi kriisivalitsust toetavad esialgu pea kõik poliitjõud, sealhulgas euroskeptiline Liiga ja vasaktsentristlik Demokraatlik Partei. Erandid on kommunistid ja neofašistid. Draghi lubab Itaaliale põhjalikke reforme, kuid iseküsimus on, kui kaua nendeks aega antakse. Kes on valitsuse olulised tegelased ja mida me neist teame?