ARVUSTUS | Tapeediroki lipulaev või rock’n’roll’i viimane saurus?

Dave Grohl ja Foo Fighters ei astu ühtegi sammu tumeduse, metsikuse ja ohtlikkuse suunas. Kaose ja dionüüsialiku energia poole, kust rokk on välja kasvanud. Õnneks saab paha poisi imagot tekitada välise stiili abiga. Aga tulemus on sama usutav nagu nende inimeste puhul, kes kulutavad tohutult raha, et vaesed välja näha. Nagu Hamburgi lähedal elanud tuttavad punkarid kunagi seletasid: võime siin laamendada, sest see on Saksamaa rikkaim eeslinn. Ja läksid siis vanemate ilusti niidetud muru ja korralikult pühitud sissesõiduteega majakestesse tuttu.