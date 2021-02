ARVUSTUS | Läänemere tulevik on kõhubakterite vohamine ja kohalike liikide suremine

Saarlasena ei ole minu jaoks suuremat armastust kui meri ja ausalt öelda, kui oleks võimalik, siis mujal ma ei olekski kui merel. Üles kasvasin ma teadmisega, et meri annab ja meri võtab. See kõlab nagu enda iseenda usaldamine võimsama saatuse kätte, aga samas annab sellega leppimine ka hingerahu. Ja ikkagi tahame me merest rohkem teada, olgu siis meie kodusest Läänemerest või kaugetest ookeanidest – tahame teada, mida nad varjavad oma lainete all. Kiiresti muutuvas maailmas on nendest teadmistest palju abi. Kui me teame millestki rohkem, aitab see teadmine meil mõista selle nähtuse tähtsust ning olemust – kuidas see end ümbritsevat mõjutab ja mis mõjutab seda.

Lennusadamat külastav Ameerika Loodusloomuuseumi näitus tundmatutest ookeanidest ning sellega koos korraldatud Meremuuseumi näitus Läänemerest maailmameres pakuvad võimalust piiluda lainete alla ja näha ning mõista asju, mis muidu silmale hoomamatud. Maailmameri katab umbes 70% maakera pinnast, sisaldab 97% Maal olevast veest ning avastamisrõõmu jätkub siin kindlasti veel aastakümneteks. Näitusel saab näha hiljutisi uusi avastusi ookeanisügavustes olevast elust. Kuueaastane vennatütar Anni rääkis veel pikalt pärast Meremuuseumis käimist, et ookeani põhjas on helendavad kalad, et vesi vajutab kätele ning et vaalad on niiii suured.

Minule on näitus huvitav selle poolest, et see on üks väheseid kohti praegu Eestis, kust saab ka teada, kuidas kliimamuutused ookeanidele ja meredele mõjuvad. Merealune elu ja ilu, mida näitusel näha, on kliimamuutuste kiirenedes ohtu sattunud.

Oluline kliima reguleerija