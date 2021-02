103 HEATEGIJAT | Kadi Jaanisoo-Kuld: võiks mõelda, et kui ma saan lapse, siis maailm saab tema kaudu paremaks

Tean ju isegi, mis on ärevus ja depressiivne eluperiood. Olgem ausad, kes ei teaks. Mõni lihtsalt teadvustab seda, teine mitte. Ühel hetkel hakkasin enda ümber märkama, et appikene, mis kõigil häda on. See on justkui selline salaja olemine. Tihti ei julgeta öelda, kui sees on paha tunne, nagu oleks see häbiasi. Eks stigmad on pärit möödunud aegadest, kuid see on muutumas. Minu põlvkonnas räägitakse vaimsest tervisest juba palju rohkem kui näiteks tänaste pensioniealiste seas.

Miks on see teema sulle oluline?

Kui „Maahommik” läbi sai, võtsin endale aja, et mõelda, mida ma ise tõeliselt teha tahaksin. Käin iga päev koertega metsas jalutamas. Mõtiskledes selle üle, mis on tähtis, sain aru, et selleks on inimesed ja see, kuidas nad ennast tunnevad. Vaimsest tervisest räägitakse sageli nukra alatooniga. Umbes nii, et kas ja kuidas üldse edasi minna. Arvasin, et niimoodi küll ei saa. Vaja on teistsugust saadet. Koos sõbranna Egle Beegiga käisime ETV-le mõtte välja. See oli pikem protsess, aga tänu haigekassa rahastusele sai saade teoks.

Ma tunnen, et oma muresid jagataksegi nendega, kes ise julgevad rääkida. Isegi tänaval ja perearsti järjekorras on tuldud minult nõu küsima. Inimestel on seda väga vaja. Olen mitmele suuna kätte näidanud, kuhu minna või kellele helistada.

Kas tegu on moodsa aja muredega või varem meeleoluhäireid lihtsalt ei diagnoositud?

Mina ei ole arst ega tea tõde, aga nii palju kui ma olen uurinud, siis on meeleoluhäireid kogu aeg olnud. Varem ei ole me lihtsalt osanud neid ära tunda. Ravi, mitmesugused tehnikad ja teraapiad on ju suhteliselt uued. Inimlikud vaimse tervise ravivõtted hoogustuvad ja arenevad praegu kogu aeg edasi. Tegelikult on nii palju lahendusi ja võimalusi, kui oskaks, tahaks ning saaks neid otsida.

Kas meie elus lahutamatu kaaslase rolli saavutanud ekraanidel on nendes katsumustes oma osa?

Ma õpin Tallinna ülikooli magistrantuuris kunstiteraapiat. Oma õpingute ja praktika käigus näen selgelt, et ekraanidel on tõepoolest tugev seos vaimse tervise probleemidega. Kui juba koolieeliku aju harjub selliste kiirete elamustega, siis ma ei tea, millal on tema jaoks mõnus metsas jalgrattaga sõita või mere ääres varvastega vees sulistada. See on igas mõttes meie tegemata töö. Lapsevanem peaks leidma endas jõu, et need asjad endale ja lapsele selgeks teha.

Siin tuleb mängu see, et me tahame ka ise ekraanide taga passida. Ja siis tekivad küsimused, miks laps on selline või suhe ei toimi. Meil oli pikka aega nii, et lapsed võisid nädalavahetusel olla seadmes pool tundi hommikul ja pool tundi õhtul. Nüüd on meil kokkulepe, et kui laps loeb ükskõik mis päeval pool tundi, siis võib ta ka muudel päevadel kõige rohkem pool tundi tahvlit kasutada. See on väga hästi toiminud. Lapsed on palju targemad, kui me arvame. Aga sisend tuleb anda juba lasteaias.

