Pühapäevasel sõbrapäevahommikul valmistub Eesti Televisiooni saatejuht Kadi Jaanisoo-Kuld perega naabrite juurde brantšile minema. Ta on õnnelik, sest elab ühtehoidvas kogukonnas, kus seltsivad omavahel nii lapsed kui ka nende vanemad. Kuid enne veel, kui päikseline talvepäev õige hoo sisse saab, räägime Kadiga tema missioonist teleekraanil. Särava ja empaatilise saatejuhi luubi all on praeguse aja ühed olulisimad teemad – vaimne tervis ja keskkond.

Kadi on vaatajatele tuttav juba enam kui kümnendi tagusest ajast, mil ta ajas uurivas telesaates „Pealtnägija” tõe jälgi.