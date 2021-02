NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: Elu ongi ohtlik

Eesti senine koroonapoliitika on mulle tundunud igati arukas ja tervemõistuslik. Need, kes on haiged, ravivad end ja püüavad võimalikult kiiresti paraneda. Need, kes on lähikontaktsed, püsivad ettenähtud aja kodus. Ja need, kes on terved, üritavad elada oma igapäevast normaalset elu, täites ka selle tühimiku, mis on jäänud neist, kes on ajutiselt rivist väljas.