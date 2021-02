Saksamaa maadleb kirjaoskamatusega

Maailmas elab 790 miljonit inimest, kes vaevalt lugeda ja kirjutada oskavad. Neist 102 miljonit on 15–24-aastased ja kaks kolmandikku naised, teatab UNESCO. Nende arvude taga pole aga sugugi vaid vaesemate riikide või nende maade elanikud, kus kooliskäimine on sõjaliste konfliktide tõttu raskendatud. Ka sellises tähtsas Euroopa Liidu liikmesriigis nagu Saksamaal oli 2011. aastal 7,5 miljonit täiskasvanud kirjaoskamatut. Parema ettekujutuse saamiseks võib öelda, et seda on sama palju, kui elab inimesi kokku Saksamaa neljas suurimas linnas: Berliinis, Hamburgis, Münchenis ja Kölnis.