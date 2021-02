Saksamaa maadleb kirjaoskamatusega

Parema ettekujutuse saamiseks võib öelda, et seda on sama palju, kui elab inimesi kokku Saksamaa neljas suurimas linnas: Berliinis, Hamburgis, Münchenis ja Kölnis. Ligi pooled neist on vanemad kui 45-aastased, veidi üle poole on mehed. Kes arvab, et tegemist on inimestega, kellel on migratsioonitaust, eksib – 52,6% emakeeleks on saksa keel. Hamburgi ülikooli tehtud uurimuse järgi on inimesi, kellel on mingi muu esimene keel, ainult 2,9 miljonit. Kui veel 2019. aastal rõõmustati meedias, et nende hulk väheneb (6,2 miljonit), siis pandeemia on toonud kaasa kirjaoskamatute kasvu ja süvendab seda veelgi.