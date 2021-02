KULTUURIBIIT | Lavastaja Taago Tubina playlist

Sisust: Kevin on oma eluga jõudnud täielikku ummikusse, kui talle tehakse ootamatu ettepanek: „Miljon. See on sinu ja sa võid seda ühe nädala jooksul kulutada täpselt nii, nagu ise soovid. Meie filmime sind. Kuid nädala lõppedes sa … sured. Sa sured televisioonis, kaamerate ees.” Rohkem teavet leiab lavastuse kohta siit.

Tubin ütleb oma muusikavaliku kohta nii:

„Kui varem olid inimesed kuulsad selle pärast, et nad olid erilised, siis nüüd on nad erilised sellepärast, et nad on kuulsad,“ – nii ütleb üks peategelasi lavastuses „Surnud mees“. Jääb üle nõustuda ja tõdeda, et meie aegruum ajab lausa üle ääre inimestest, kes eesmärgipäraselt tegutsevad tähelepanu saavutamise nimel. Edevus ja kuulsuseiha, edukultus ja sellega kaasnev hirm läbikukkumise ees on võtnud pandeemilised mõõtmed. „Surnud mees“ on must komöödia, mis asetab selle teema tõsielutelevisiooni konteksti, kus traumad muudetakse vaatemängu osaks ja tagasi ei kohkuta näiliselt mitte millegi ees.