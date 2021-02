Keskmine pension tõuseb aprillis 24 eurot

44-aastase pensioniõigusliku staažiga inimesel on keskmine pension praegu 528 eurot, aprillikuust on see aga 552 eurot. Kellel on pensioniõiguslikku staaži 30 aastat, hakkab saama pensioni 451 eurot. Kellel on pensioniõiguslikku staaži vanaduspensioni saamiseks minimaalselt vajalikud 15 aastat, hakkab saama 343 eurot kuus.