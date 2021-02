Ravimifirma tegi Eestile ettepaneku vaktsineerida kõik elanikud 72 tunniga

Ta lisas aga, et niisugune eksperiment saaks toimuda vaid turule toodud ja kontrollitud vaktsiinidega, mitte toote katsetamisfaasis olevatega. Johnson & Johnson ei ole veel oma vaktsiinile Euroopa Liidult luba saanud, USA-s peaks heakskiit saabuma veebruari lõpus. Kaingi sõnul on nii Serbia kui ka Iisrael teinud otse vaktsiinitootjatega sarnase kokkuleppe. „Detailid pole küll avalikud, aga põhikomponendiks pole alati ainult raha. Eesti on oma digilooga aga pisut erilisemas positsioonis, mis võiks tootjatele huvi pakkuda.”

Kaing rõhutas, et vaktsiinitootjat võiks huvitada miljoni inimese vaktsineerimise kõrvalmõjude, antikehade tekkimise ja pikaajalise efektiivsuse jälgimine. „Raha pole mõtet pakkuda, vaid mõtet on pakkuda väärtusi, mis on riigis olemas, ja meil on data, mis on e-riigina arenenum kui teistel,” ütles ta. „Seda saaks vaktsiinitootjaga jagada, et nad saaksid enda toodet, vaktsiini paremaks muuta.”

Kaing toonitas aga, et idee realiseerumiseks peaks Eesti ise kontseptsiooni välja töötama ning siis ise seda vaktsiinitootjatele pakkuma. Molner Company pakkus lihtsalt mõtte välja. „Sellega võib meie seos asjaga ka piirduda,” ütles Kaing. „Meil rahalisi ega muid huve ei ole. Firmas lihtsalt tekkis vestlus, et mida teha, kuna Eestini pole jõudnud soovitud koguses vaktsiine. Siis väikses ringis jõudsime sellise kontseptsioonini ja pakkusime valitsusele välja kaalumiseks.”

Molner Company ise suhtleb paljude ravimitootjatega, sealhulgas näiteks Johnson & Johnsoniga. Firma ärijuht Indrek Kaing ütles Eesti Päevalehele, et kuna Eesti on Johnson & Johnsonilt juba 300 000 ühikut vaktsiini tellinud, siis see firma võiks näiteks olla üks tootja, kellega selliseid läbirääkimisi pidada.

Konks on aga selles, et kuna pelgalt raha vaktsiinitootjaid niisuguseks kokkuleppeks ei motiveeriks, võiks e-riigina tuntud Eesti pakkuda digiloo kaudu vastutasuks vaktsineeritute andmeid kõrvalmõjude, antikehade efektiivsuse ja muude terviseandmete jälgimiseks. Mõistagi isikustamata.

Kirjas mainitakse ka, et niisuguse vaktsineerimise õnnestumiseks peaks sulgema riigipiirid ja piirama liikumist neljaks nädalaks, et tagada kontrollitud ja ohutu keskkond.

Endine terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai ütles, et niisugune idee kuulub ulmefilmide maailma.

„See on mõttena huvitav, laboratoorse eksperimendina teostatav, reaalsuses pole absoluutselt teostatav,” lausus ta. „Eesti ei suudaks kunagi neljaks nädalaks oma piire sulgeda, see oleks riigile suhteliselt fataalne. Teiseks räägime inimestest, kellel on demokraatlikus ühiskonnas valikuvabadus. Eesti ühiskonnas on meil üksikisik indiviid, mis tähendab, et igasugu kampaaniad, kus üksikisikuid käsitletakse kui massi, kukuvad läbi. Keegi ei taha end tunda massina.”

Kadai sõnul ei ole ka niisugune radikaalne pingutus jätkusuutlik. „Pandeemia ei lähe mööda, kui panna riik lukku neljaks nädalaks. Pandeemia lahendamine ülikiirete spurtidega on lootusetu. Avad piirid, tuleb nakkus tagasi. Haigus ei kao vaktsineerimisega ära.”

Pealegi ei toimiks niisugune plaan Eesti õigusruumis. Kadai tõi esile, et vaktsineerimine on tervishoiuteenus, mida seadused kohustuslikuks teha ei luba, inimene peab avaldama selleks soovi. „Välja arvatud kahel juhul, milleks on psühhiaatriline sundravi ja eriti ohtlike nakkushaiguste korral isoleerimine tahte vastaselt,” selgitas Kadai. „Vaktsineerimine on aga ennetus ja see sinna ei kuulu.”

