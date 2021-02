Ravimifirma tegi Eestile ettepaneku vaktsineerida kõik elanikud 72 tunniga

Sotsiaalministeeriumisse saabus 5. veebruaril kiri, saatjaks The J. Molner Company. Kirjas pakuvad firma asutaja, Eestis elav ameeriklane Jason Grenfell-Gardner ja firma ärijuht Indrek Kaing välja idee: Eesti võiks ühe koroonavaktsiini suurtootjaga käed lüües vaktsineerida kogu elanikkonna 48-72 tunni jooksul. Et „kiirendada tervisekaitset ja avada majandus".

Konks on aga selles, et kuna pelgalt raha vaktsiinitootjaid niisuguseks kokkuleppeks ei motiveeriks, võiks e-riigina tuntud Eesti pakkuda digiloo kaudu vastutasuks vaktsineeritute andmeid kõrvalmõjude, antikehade efektiivsuse ja muude terviseandmete jälgimiseks. Mõistagi isikustamata.

Molner Company ise suhtleb paljude ravimitootjatega, sealhulgas näiteks Johnson & Johnsoniga. Firma ärijuht Indrek Kaing ütles Eesti Päevalehele, et kuna Eesti on Johnson & Johnsonilt juba 300 000 ühikut vaktsiini tellinud, siis see firma võiks näiteks olla üks tootja, kellega selliseid läbirääkimisi pidada.