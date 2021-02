Ettevõtted on saanud kasutada küll kevadist Töötukassa meedet ja ühekordset hotellide ning Ida-Virumaale disainitud sulgemistoetust, kuid need ei ole tehtud spaade, mis teadaolevalt on väga energiamahukad, kulusid arvestades. Ka suletud päevade eest tuleb spa-pidajatel tasuda kümnetes tuhandetes eurodes kommunaalarved ja igakordne uuesti sisse- ja väljalülitamine on taas lisakulu.

Ilmselt ei ole mitte ühtegi teist majandusharu või tegevusvaldkonda, kus piirangud on viirusperioodil selliselt kehtinud. Ka suvel, kui viiruselevik maas ning avalikult räägiti kriisi lõppemisest, kehtisid spaades edasi 50 %-lise täituvuse piirangud, mis pärssisid piletimüüki.