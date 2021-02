FOTOD | Tänavuse Jaan Krossi kirjandusauhinna pälvis Krista Aru

Monograafia on põhjalik käsitlus ühest Eesti ajaloo suurmehest, kelle vaated olid sümpaatsed ka Jaan Krossile. Kross on Tõnissoni kohta leidnud lausa ülivõrdes: „Jumala abiga mitte ju ainus, kuid olemasolevate seas kõige ilusam inimlik juhtum tõestamaks, et määrdumatu mainega mehed on Maarjamaal võimalikud.“ Aru teos annab detailse pildi niihästi sellest määrdumatu mainega mehest kui ka muutlikest aegadest tema ümber, 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse Eesti poliitilisest ja kultuurielust.