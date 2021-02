Soovin pöörata tähelepanu ühele vaevumärgatavale detailile Kelly loost. Suusaprintsess räägib, kuidas ta võistlustel ei tundnud absoluutselt hirmu, kuidas ta läks metsikutesse hüpetesse suhtumisega, et saab mis saab. Loomulikult andes endast parima, kuid absoluutselt mitte kartes. Olles hobilangevarjur tean ma, et ka mu üle 15 000 hüppe teinud treener tunneb enne igat hüpet hirmu. See on normaalne. Eluga riskides hirmu tundmine on tasakaalus psüühika puhul normaalne.

Pöörakem tähelepanu Kelly loo vaimsele küljele.