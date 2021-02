Terve maailm on täis uuringuid, mis näitavad, et kui kaks inimest kannavad vähemalt kirurgilist või samaväärset maski, on teineteise nakatumise tõenäosus alla 10%. Maskist on samas oluliselt vähem abi, kui seda kannab üks inimene ja teine seda ei kanna. Loogiline järeldus on, et kui me kõik kannaks pereringist väljaspool viibides maske, oleks nakatumise kordajad oluliselt madalamad ning poleks vaja sulgeda ei spordisaale ega koole. Isegi lähikontaktsena karantiinireeglite rikkumine ei pruugiks maski kandes ühiskonnale enam ohtlik olla. Elu võiks edasi minna enam vähem normaalselt ilma koroonaväsimust tekitamata.