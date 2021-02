KOLUMN | Margit Adorf: rutiin ajab hulluks, aga vaktsineerima ikka ei lähe. Kumma valid sina?

Võiks ju arvata, et sama rahvas, kes kurdab, et koroonapiirangutest on kõrini, kogu aeg üks ja sama rutiin: kodu-kodu-kodu, jookseb vaktsiinivõimalusest kuuldes sellele tormi. Ometi näevad perearstid kurja vaeva, et vaktsiinisoovijaid kokku kraapida. Ja mida rääkida tavainimestest, ka meditsiinitöötajad ise ei soovi vaktsiine!

Ühe sõbra harrastuseks on saanud uudistesaates suurte süstlaplaanide kokkulugemine, mitu korda on ülisuurelt kaadris see, kuidas süstlanõel läheb lõpuni käsivarde. Jah, tuleb tunnistada, et ega mullegi see vaatepilt ei meeldi. Kui aga samavõrd sagedasti ja suures plaanis näidataks hingamisaparaadi all õhkuahmivat koroonahaiget, siis muutuks see süstlapilt ehk mitte nii jubedaks ja ehk isegi tunduks kutsuva alternatiivina.