FAKTIKONTROLL | Jah, koroonavaktsiini järel võib mammograaf näidata valetulemusi, kuid see tõestab, et vaktsiin töötab

Kõik on õige kuni postituses tood järelduseni. "Kõik koroonavaktsiini kõrvalmõjud on klassifitseeritud siiani kas normaalseteks (kui elad edasi) või väga harva esinevateks (vajad intensiivravi). Nii et ükskõik milline kõrvalmõju inimestel peale koroonavaktsiini ka ei esineks (lümfisõlmede suurenemine, eluohtlik allergiline reaktsioon või verehaigus), teadlastel on vastus olemas ning neil on kõik kontrolli alla."

Postitus viitab USA-s avaldatud artiklile , milles viidatakse, et pärast koroonavaktsiini süstimist on inimestel üles paistetanud lümfisõlmed ning seega rinnavähi uuringutel on mammogramm andnud valepositiivseid tulemusi.

Laisk selgitas üheselt, et lümfisõlmede kerge turse peale vaktsineerimist on igati normaalne kõrvaltoime ning mõneti ka eeldatav kõrvaltoime. "Lümfisõlmed on meie immuunsüsteemi jaoks väga olulised valvepunktid, kus paiknevad immuunsüstemi rakud, lümfotsüüdid. Nende ülesandeks ongi toota antikehi ja tekitada immuunsust - teha just seda, mida me vaktsiinilt ootame."

Seega lümfotsüütide töö käigus tekkinud paistetus näitabki seda, et vaktsiin toimib ning meie keha reageerib.

Laisk kinnitas ka seda, et kuna lümfisõlmede paistetus on tavaline ja ohutu vaktsiini kõrvaltoime, siis tõepoolest mammogramm võib mõni nädal näidata eksitavaid tulemusi.

"Kui mammogramm on planeeritud vaktsineerimisele järgnevatele nädalatele, tasuks protseduuri läbi viiva arstiga enne konsulteerida, et vajadusel kokkulepitud aega muuta eksitavate tulemuste vältimiseks," sõnas ta. Sellise soovituse on andnud ka Ameerika Ühendriikide rinnauuringute liit, mille on heaks kiitnud CDC (1).