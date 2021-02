INTERVJUU | Andres Merits: loobume ninarättidest ja sallidest ning alustame päris maskikandmist

Kui kehtestada nüüd järsku Eesti inimestele homme kohustuslik vaktsineerimine, tuleks ju välja, et pole piisavalt vaktsiine. Maskide kandmise kohustuse seadmisega oleks sama lugu. Eriti just spetsiifiliste maskide kandmise nõude puhul. Kas inimestel on võtta tarvilikul määral sobivaid maske, et igapäevaseid kohustusi läbi viia? Kas perekondadel on raha, et end toimivamate, aga ka kallimate maskidega varustada? Need, mida mina ostan, on euro ringis ja paar-kolm tükki läheb päevas. On perekondi, kus 15 eurot maskidele päevas kulutada on okei, aga on neid, kellele see on liialt kallis.