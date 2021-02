PEAMINISTRIUURING | Amet toetas reitingut. Kaja Kallas on eelistatuim valitsusjuht

Martin Helme toetus meeste seas kasvab

Erinevalt Keskerakonnast, kes küll jäi valitsusvahetusega ilma peaministrikohast, kuid on edasi võimul, tuli eelmise valitsuse väiksematel partneritel riigikogus sisse võtta platsid opositsioonis.

Värskest Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-uuringute AS-i korraldatud valijate peaministri eelistuste uuringust nähtub, et EKRE liidrile Martin Helmele ei pruukinud opositsiooni liikumine kahjuks tulla.

Küsitlusest selgub, et Helme reitingusse puhuvad tuult meessoost valijad, kelle hulgas ta on veebruaris teinud korralikku kandepinna leidmise tööd. Ehk siis – EKRE juhti tahab veebruaris näha peaministrina lausa 17% valimisealisi mehi. See omakorda tähendab, et Martin Helme on ka oma üldise toetuse näitajaga jõudnud esimest korda pärast parteijuhiks saamist mullu juulis lausa kahekohalise arvuni – 11%-ni.

Tema toetuse suuremat tõusu hoiab selgelt tagasi see, et naiste seas ei näi EKRE juhil vunki sees olevat.