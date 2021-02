Itaalia piirangute aasta. Naised jäid tööta, lapsi sündis vähe, aga allilm oli kui kala vees

Paljudel juhtudel osutus see kurvaks tõeks. Märtsi keskpaigaks oli vähemalt 14 ärimeest ja -naist endalt elu võtnud. Septembriks oli neid 71. Nende tragöödiate tagant paistsid paljud teised probleemid: pankrotid, lahutused, koduvägivald. Itaalia tööpuudus on kasvanud 9%-ni ja 30% noori on töötud. Vapustav on ka sooline lõhe: mullu jäi tööst ilma 444 000 inimest, neist 312 000 olid naised.

Tõeline solidaarsus

Ühiskonnas on märgata vaevu hoomatavaid muutusi. 2006. aastast on emigreerinud 2,4 miljonit itaallast, nii et 9% elanikkonnast elab välismaal.

Samal ajal vananeb elanikkond suure kiirusega: 17% on üle 70-aastased ja 7,2% üle 80-aastased. Just seda aspekti peetakse Itaalia suure koroonasuremuse peamiseks põhjuseks. Praeguseks on Itaalias COVID-19 tõttu surnud 95 000 inimest.

Ent viimase aasta jooksul on toimunud vastupidistki. Pole küll veel uuritud, kui paljud noored ja haritud itaallased on kodumaale naasnud, kuid isiklikult saan väita, et Itaalias on tagasi kolm mu sõpra, kes on aastaid Londonis elanud. Tänu kodukontorile pole enam vaja mujal elada. Paljud itaallased on otsustanud pandeemia suvilas veeta, mis tähendab, et pikalt elanikke kaotanud külad ja linnad on täitunud uue eluga. Ent see võib olla ka ajutine nähtus.