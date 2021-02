ARVUSTUS | Oh sa eeslitest iiatud Eesti Laul!

Eesti Laul 2021 on kujunenud ETV aasta või vähemalt hooaja tippürituseks, milles ühinevad väline suurejoonelisus ja sisuline mitmekesisus. Selgi aastal polnud põhjust nuriseda projekti tehnilise külje ega saatemeeskonna vaimse ettevalmistuse üle. Oli vaimukaid üksikideid, oli ka läbimõeldud ja vaheldusrikas ülesehitus. Eriti tore oli see, et kuigi publikut poolfinaalides polnud, ei paistnud see ülekandes silma.

Küll mõjusid tarbetu lisandina kaks tosinat Saku suurhallis nähtud võistluslaulu, mis olid valdavalt keskpärased või suisa mõttetud.