"Mina omavalitsuse juhina oman teistsugust vaatepilti kui vabariigi valitsus. Minu silmis tuleks meetmeid karmistada, näiteks tuleks kõik koolid distantsõppele viia," ütles Mardu linnapea Vladimir Arhipov."Eks koroonaeitamist on siin linnas küll. Lisaks on inimesed tüdinud ja väsinud. Mõned arvavad, et on targem see lihtsalt läbi põdeda," lisas meer.