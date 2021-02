Briti valitsus läheb kultuurisõjas vasturünnakule

Mitu ülikooli on juba astunud samme sõnavabaduse kaitsmiseks. Näiteks Cambridge’i ülikooli nõukogu hääletas detsembris ülekaalukalt uute piirangute vastu, mis oleksid õppejõududelt ja üliõpilastelt nõudnud teiste vaadete ja identiteetide austamist.

Paljud professorid väljendasid kartust, et säärased nõudmised on suur oht akadeemilisele vabadusele, kirjutab BBC. Selle asemel kiideti heaks sõnastus, mis annab õiguse väljendada ebapopulaarseid ja vastuolulisi seisukohti, kui need jäävad seaduse piiresse ega õhuta hirmu või diskrimineerimist.