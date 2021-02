Aita leida säravamaid jazzitähti!

Eelmisel aastal Aasta Jazzihelilooja auhinna võitnud Mingo Rajandi jagab mõtteid tunnustamise olulisusest ja mõjust: “Minu meelest on igasugune tunnustamine väga oluline, olgu siis auhinna või lihtsalt kiituse näol. Tore on, kui su tegemisi tähele pannakse, justkui keegi hüüaks natuke kõvema häälega nii, et teised ka kuulevad: "Mulle see sinu asi meeldib, tee aga edasi!" Jazzihelilooja auhind on eriti vajalik, sest jazzi skeenes on palju inimesi, kes ise pidevalt muusikat loovad, aga kes ennast seepärast veel heliloojaks ei pea. Võibolla oleks aeg seda suhtumist muuta? Muusika ei ole seepärast kuidagi vähem väärtuslik, kui seda interpreetide asemel looja ise esitab või kui näiteks keelpillide asemel mängib bänd. Nagu ka ei määra muusika kvaliteeti või väärtust see, et teda kantakse ette väikeses klubis mitte marmorvõlvide all. Kindlasti algab paradigma muutus meist endist. Kui jazzi-inimesed üksteist hindavad ja tunnustavad, siis mõne aasta pärast ei imesta enam keegi, et viljakas muusikakirjutaja, kes on juhuslikult ka jazzmuusik end heliloojaks julgeb kutsuda.”