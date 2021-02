Surmasuust pääsenud seltskond: „Tarraste vaatas meie poole ja lasi”

Viimane vestlus tsiklimehega

Kairi mäletab, et sündmuskohal oli keegi veel. Salapärane sinise jakiga mees. Uurija näitas talle fotot, millel ta tundis ära nähtud mehega sarnased juuksed, pikkuse, kuju. Samuti meenub Kairi õele, et keegi taoline võis seal olla, kuid võib-olla ka mitte. Mees oli Kairi mäletamist mööda seisnud Subaru taga, kui läks tulistamiseks. Seetõttu läks seltskond ka pärast põgenemist sündmuskohale tagasi: et ka neile oleks teada, et seal võis olla keegi veel. Ükski teine tunnistajatest sinise jakiga meest ei mäleta.

„Ta sai pihta ja kõige hullem oli see, et me ei saa teda aitama minna. Ängistus, viha – kus on kiirabi, kus on politsei?” kirjeldab Kairi. Tsiklimehe surm oli ta sõnul tohutu ebaõiglus: „Need kaks minutit, mis me vestlesime, jättis see tsiklimees nii positiivse ja elurõõmsa mulje.”