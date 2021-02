Surmasuust pääsenud seltskond: „Tarraste vaatas meie poole ja lasi”

Mullu juunis mõrvatud mootorratturi tapmist nägid kaks autotäit inimesi vahetult tema selja tagant. Mikk Tarraste kraavi sõidetud sinise Subaru juurde saabusid üksteise järel ahelas kolm sõidukit: mootorratas, valge Mitsubishi maastur ja Audi. Kuigi Mitsubishis oli tol õhtul kuus täiskasvanut ja üks alaealine, siis täna kõlasid kohtusaalis viie täiskasvanu tunnistused.

„Jälgisin mootorratturit. Üks hetk ta pidurdas järsult, nagu ehmatusest. Esimene ratas blokeerus,” meenutab tulistamistele eelnenud sekundeid valget Mitsubishit juhtinud 34-aastane Kaspar*.

„Ütles ta ka midagi?” küsib prokurör Gardi Anderson.

„Esimestes ütlustes ütlesin, et ta ütles, et ta pole üksi. Aga hiljem järele mõeldes ütles ta, et tal on relv,” vastab Kaspar.