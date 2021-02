EL laiendab sanktsioneeritud Vene tippametnike ringi, kuid oligarhid pääsevad taas

Borrell ütles täna õhtul, et kõik ministrid olid Venemaa saadetud signaalide tõlgendamises üksmeelel. Täpsemat otsust sanktsioonide kohta on tema sõnul loota umbes nädala jooksul. „Venemaa ei ole koostööst EL-iga huvitatud, vaid soovib vastasseisu,” sõnas Borrell. Ta tõdes, et EL peab edaspidigi rahvusvahelise õiguse rikkumiste reageerima ja võtma vastumeetmeid Venemaa avaldatud survele, nagu küberrünnakud. Samal ajal tuleb jätkata koostööd seal, kus see on mõlemale kasulik. „Peame vältima alalise konfrontatsiooni tekkimist naabriga, kes on kahjuks otsustanud käituda meie vastasena,” ütles Borrell.