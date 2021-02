Nakatumiskordaja tõusis üle ühe juba nädalaid tagasi, jõudes möödunud nädalal juba tasemeni 1.2. On murettekitav, et nii peaminister kui terviseminister kinnitasid eile, et neil puudub info tõenduspõhise hinnangu kohta, milline on eilsest rakendunud ettepanekute mõju nakatumiskordajale. Loodan, et valitsus võtab tänasel istungil teistsuguse hoiaku ja rakendab kiiresti meetmeid, sest nagu varasemad kogemused on näidanud, on just otsustamise kiirus elulise tähtsusega.