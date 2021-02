REPLIIK | Lennart Käämer: vaktsineerige kõigepealt tööjõulised ja juhid, nii saame kiiremini jalule

Täna ilmus Eesti Päevalehes lugu, "Hooldekodud ootavad ametlikku seisukohta: kas koroonat põdenuid vaktsineerida?"

Loo peakangelase, 94-aastase koroona läbi põdenud vanainimese lapselaps eelistab, et tema vanaema asemel vaktsineeritaks mõni õpetaja või politseinik. Selgub, et paljud hooldekodudes olevad vanurid, kes haiguse läbi põdenud, on ka ise seda meelt, et nende vaktsiinidoos antaks noorematele, kes seda rohkem vajavad.

Leian, et sellised otsused väärivad tunnustust. Need vanainimesed tuleks eeskujuks seada terve meie riigi vaktsineerimispoliitikale. Kuid siit võiks edasi mõelda. Võiksimegi vaktsineerimise järjekorras eelistada hoopis nooremaid, mitte raugaeas inimesi.