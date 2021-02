TAGATUBA | Vaktsineerimisstaabis lüüakse ohu peale käega. Palgake vastutaja, kui ise hakkama ei saa

Koroonaviiruse levikuga on Eestis äärmiselt halb lugu. Kõigi märkide järgi hakkab valitsus täna-homme kehtestama ulatuslikke piiranguid, sest vastasel korral on oht meditsiinisüsteem üle koormata ja sõna otseses mõttes on ohus inimeste elu.

Peale piirangute kaitseb inimeste tervist ka vaktsineerimine. Sellega on lugu jälle teistpidi. Doose on, et vaktsineerida päevas ja nädalas tunduvalt rohkem inimesi, kui praegu tehakse. Kuid kriitilises olukorras asjad millegipärast muudkui venivad.

Küsimuste ja kriitika peale, et miks tempot ei kiirendata, ei tule aga vastuseid ega tegusid, staabile lähedal seisjad pööritavad ainult silmi. Näiteks kiidetakse end, et oleme praegugi kiiremad kui Soome, Rootsi või Läti. See on kõige ilmsem whataboutism’i tüüpi suhtumine. Eestis on olukord hull, inimesed vajavad kaitset.