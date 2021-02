Lauri Hussar: see oli presidendi kõige küpsem kõne, mida kandis empaatia

Koroonaviirus on meilt röövinud üle poole tuhande inimelu, täna tunneme nendest kohtumistest ja vestlustest puudust. Hetkeks peatumine ja toonela radadele siirdunute üle mõtisklemine andis kammertooni kogu presidendi kõnele, mida iseloomustas just ennekõike keskendumine inimesele ja mitte niipalju riigile või institutsioonidele. Nii tegi president oma kõnes kõigepealt inimestele pai, nukrutses koos nendega ja alles siis võttis ette igihalja küsimuse, kust me tuleme ja kuhu läheme.

Tegu oli Kersti Kaljulaidi viienda aastapäevakõnega ning kindlasti neist kõige küpsemaga.