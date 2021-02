JUHTKIRI | Kuus ideed kiiremaks vaktsineerimiseks

Esiteks, vaktsiini laost patsientideni viimise logistika tuleb paremini korraldada. Juba praegu saaks vaktsiini jätkumise poolest vaktsineerida rohkem inimesi, kui on tehtud. Tarnete suurenedes see probleem süveneb, kui vaktsineerimisstaap ei mõista, et praegu on vaja tervishoiusüsteemi tavalisest töötempost palju kiiremat ja julgemat tegutsemist.